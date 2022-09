Ponoči spet poplave po Sloveniji, veter podiral drevesa

Zaradi močnega deževja so poplavljale meteorne vode in porasli nekateri vodotoki, predvsem reki Vipava in Logaščica, ki sta tudi poplavljali. Veter je zaradi razmočenega terena podrl več dreves. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so skupno zabeležili 24 dogodkov, največ v občinah Vipava, Ajdovščina, Kranj, Ljubljana in Vrhnika.

Na delu so bili štiri poklicne gasilske enote in 18 prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci so črpali meteorno vodo iz objektov, zaščitili nekatere objekte s protipoplavnimi vrečam in odstranjevali podrta drevesa. Na cesto Bled–Bohinj in na železniško progo Jesenice–Bohinjska Bistrica pri naselju Nomenj so se zvalile večje skale in onemogočile promet.

Vreme: tudi danes bo deževalo

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, mogoča bo tudi kakšna nevihta, poroča agencija za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno in deževno, popoldne bo zapihal veter severnih smeri, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno. pic.twitter.com/HiMTPqISy7 — ARSO vreme (@meteoSI) September 26, 2022

Obeti

V sredo bo sprva delno jasno, po nižinah bo dopoldne precej nizke oblačnosti. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribih na zahodu bo občasno deževalo. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter.

V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni polovici Slovenije.

Vremenska slika

Nad večjim delom Evrope je območje nizkega zračnega tlaka, eno od središč je nad severno in osrednjo Italijo ter Jadranom. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.

Jutri bo oblačno s padavinami, ki se bodo čez dan razširile proti vzhodu.