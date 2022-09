Nekatere reke že naraščajo

Danes bodo reke v večjem delu države začele naraščati. Po poročanju agencije za okolje že naraščajo reke v Brdih, v porečju Vipave in Idrijce. Najbolj bodo narasle reke v zahodni, južni in osrednji Sloveniji ter v noči na ponedeljek nekatere med njimi dosegle velike pretoke.

Ob močnejših dolgotrajnih nalivih lahko danes zvečer in v noči na ponedeljek pride do poplavljanja meteornih in razlivanja hudourniških voda predvsem na širšem Primorskem in Notranjskem, v osrednji Sloveniji ter v porečjih Krke in Kolpe.

Vodnatost rek v vzhodni Sloveniji medtem ostaja mala in nespremenjena, na manjših rekah so opazne tudi nizkovodne razmere. Tudi drugod po državi bo naraščanje rek manj izrazito, vodnatost rek bo ostala povečini srednja.

V prvih dneh prihodnjega tedna bo vodnatost večine rek ostala srednja, zlasti kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem bodo še zmerno naraščale. Danes bo ob dopoldanski plimi povišana gladina morja. Jutranja temperatura večine rek je med 7 in 15 stopinj Celzija, morje ob slovenski obali pa ima 22 stopinj Celzija.