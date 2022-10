Deževje povzročilo več težav, odtrgalo večji del ceste na Črnivec

Obilne padavine so v petek ponekod po Sloveniji povzročale precej težav. Narasle so nekatere reke, ki bodo po napovedih Agencije RS za okolje lahko poplavljale še danes. Zaradi razmočenosti terena je odtrgalo cesto na Črnivec v občini Gornji Grad, zemeljski plaz pa je na območju občine Hrpelje-Kozina poškodoval stanovanjsko hišo.

Po navedbah centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje je bilo zabeleženih skupno 36 dogodkov v 21 občinah, od tega kar 13 na območju Ljubljane. Gasilci so predvsem prečrpavali meteorno vodo iz poplavljenih prostorov stanovanjskih objektov, zdravstvenega doma, športnega objekta, gostinskih lokalov, industrijskega obrata in zaklonišča v večstanovanjski stavbi.

Meteorna voda je zalila tudi nekaj vozišč. Gasilci so pomagali občanom pri zaščiti objektov s protipoplavnimi vrečami in dostavo potopnih črpalk. Zaradi večjih pretokov na rekah pa so odstranjevali naplavine izpod mostov in odstranjevali drevesa, podrta zaradi razmočenega terena. Sprožilo se je pet zemeljskih plazov.

Dobršen del ceste na štajerski strani prelaza Črnivec je v petek zvečer spodjedel in odnesel obsežen zemeljski plaz, zato so regionalno cesto do Nove Štifte zaprli za ves promet.

Hiša ni primerna za nadaljnje bivanje

V zaselku Brgod v občini Hrpelje-Kozina pa se je zvečer sprožil zemeljski plaz in poškodoval stanovanjsko hišo. Hiša ni primerna za nadaljnje bivanje. Gasilci PGD Materija so opravili ogled plazu in zavarovali dostop. Oseba, ki prebiva v hiši, je to zapustila in prenočila pri sorodnikih. Na kraju so bili tudi predstavniki civilne zaščite iz občine, ki bodo opravili nadaljnji ogled in poskrbeli za morebitno sanacijo.

Po navedbah agencije za okolje Ljubljanica na Ljubljanskem barju poplavlja na območjih pogostih poplav. Njen vodostaj bo danes dopoldne in sredi dneva še ustaljen, potem pa se bo začel počasi zniževati. Poplavljene površine se bodo počasi zmanjševale do ponedeljka, ko se bo Ljubljanica vrnila v svojo strugo.

Krka se razliva na običajnih območjih

Reka Kolpa se je vrnila v svojo strugo, Krka pa se še razliva na običajnih območjih. Zmerno narašča Soča v zgornjem toku, Vipava in Sava pa v srednjem toku. Vodnatost rek je večinoma velika, le v Pomurju, Podravju in Slovenski Istri je srednja. Planinsko in Cerkniško polje sta delno ojezerjeni.

Soča in Sava bosta dopoldne nekoliko narasli v spodnjem toku. Popoldne in v prihodnjih dneh pa se bo vodnatost rek po vsej državi zmanjševala.

Glede na vremensko napoved se bo danes čez dan delno zjasnilo, bolj oblačno pa bo ostalo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kjer bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. V nedeljo bo na jugozahodu povečini sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno.