V Zagrebu grožnje z bombo na štirih lokacijah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Zagrebu so dopoldne zaradi groženj z bombo evakuirali nakupovalno središče, dve sodišči in še nakupovalno območje na zagrebškem velesejmu, poročajo hrvaški mediji. Na terenu so posebne policijske ekipe.

Policisti so prijavo o bombah prejeli okoli 9.50 in takoj odšli na teren, so potrdili pri zagrebški policijski upravi.

Opozorilo o bombi je bilo poslano na štiri lokacije: nakupovalno središče Avenue Mall, nakupovalno območje na velesejmu in dve sodišči v Novem Zagrebu, prekrškovno in občinsko sodišče.

Prostore so evakuirali, so potrdili pri policiji. Preverjanja so v teku.