Po podvodni mini na Reki odkrili še eno bombo iz druge svetovne vojne

Ker je reško pristanišče blizu središča mesta, bodo danes zvečer začeli začasno evakuacijo prebivalcev območja v bližini lokacije mine. Na širšem območju središča mesta bodo ustavili tudi cestni, železniški in letalski promet ter zaprli trgovine, kavarne in druge gospodarske objekte.

Ker je reško pristanišče blizu središča mesta, bodo danes zvečer začeli začasno evakuacijo prebivalcev območja v bližini lokacije mine. Na širšem območju središča mesta bodo ustavili tudi cestni, železniški in letalski promet ter zaprli trgovine, kavarne in druge gospodarske objekte. Foto: Guliverimage

Na Reki so v petek med gradbenimi deli odkrili neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne, je sporočila policijska uprava Primorsko-goranske županije. Do novega odkritja je prišlo nekaj dni pred načrtovano odstranitvijo nedavno odkrite podvodne mine, zaradi katere bodo evakuirali dele središča mesta, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Dela na cestnem gradbišču v naselju Krnjevo so bila v petek do nadaljnjega ustavljena, so še sporočili s policije. Kot poroča reški Novi list, je bombo v neposredni bližini nekdanje tovarne Torpedo, nedaleč od trgovskega centra ZTC, odkril bagerist.

Na Reki se medtem pripravljajo na odstranjevanje podvodne mine, v katerem bo v nedeljo sodelovalo več sto pripadnikov civilne zaščite, policije ter drugih služb. Začetek in konec akcije bo naznanila zvočna sirena za splošno nevarnost.

V štabu reške civilne zaščite zaradi varnosti prebivalcev niso razkrili točne lokacije te mine, so pa sporočili, da je delno vkopana v morsko dno. Zaradi njenih značilnosti in lokacije je niso mogli uničiti na kraju, kjer so jo našli, zato jo bodo prenesli drugam in jo nato dezaktivirali.