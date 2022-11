Drama v Sevnici, na terenu bombni tehniki

Kovček je bil sumljiv, zato so policisti evakuirali kupce in bližnje stanovalce ter zaprli del ceste.

Kovček je bil sumljiv, zato so policisti evakuirali kupce in bližnje stanovalce ter zaprli del ceste. Foto: STA

Ko so v nakupovalnem vozičku pred prodajalno v Sevnici v četrtek našli zapuščen kovček, so policisti takoj sprožili obsežno akcijo in na teren poslali bombne tehnike. Policija še zbira informacije o dogodku.

Nekaj po 14.30 so novomeške policiste obvestili, da se v nakupovalnem vozičku pred prodajalno v Sevnici nahaja zapuščen kovček. Policisti so izvedli vse aktivnosti, ki so v teh primerih predvidene za zavarovanje življenja in premoženja ljudi.

"Iz prodajalne in bližnjih objektov so evakuirali stanovalce in zaprli del ceste. Na kraj smo poklicali bombne tehnike, ki so kovček s pomočjo robota odprli in ugotovili, da v njem ni nevarnih predmetov," je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi pri Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, z njimi pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.