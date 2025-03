V Vatikanu objavili svežo fotografijo papeža

Papež Frančišek, ki se zaradi pljučnice že več kot en mesec zdravi v bolnišnici, je v današnjem sporočilu vernikom priznal, da je trenutno šibek in da se je znašel v obdobju preizkušnje. Ob tem se jim je zahvalil za vse molitve. Vatikan je zvečer objavil prvo fotografijo papeža, odkar so ga sprejeli v bolnišnico.

"Z vami delim te misli, medtem ko se soočam z obdobjem preizkušnje, pridružil pa sem se številnim bratom in sestram, ki so v tem času tako kot jaz bolni, šibki," je sporočil papež Frančišek.

Kot je dejal, so njihova telesa sicer šibka, vendar jim to ne preprečuje, da bi ljubili in molili, kar je znak upanja. Še enkrat se je zahvalil vsem, ki so molili zanj.

Tokratna nedelja je že peta, ko papež zaradi zdravstvenega stanja ni mogel osebno voditi molitve Angelovega čaščenja.

Zdravstveno stanje svetega očeta se sicer v zadnjem času izboljšuje. Kljub temu je še vedno hospitaliziran v rimski bolnišnici Gemelli, kjer izvaja terapijo in fizioterapijo.

Foto: Sveti sedež Zvečer so v Vatikanu objavili prvo fotografijo papeža, odkar so ga sprejeli v bolnišnico. Na njej je videti Frančiška, ki je na maši v kapeli bolnišnice. Sedi na invalidskem vozičku, na sebi pa ima belo haljo in vijolični šal.

