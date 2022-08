V Termah Tuhelj evakuirali vse obiskovalce, 16 hospitaliziranih

Iz Term Tuhelj v hrvaškem Zagorju, ki so priljubljene tudi med Slovenci, so danes pozno popoldne evakuirali obiskovalce vseh bazenov, saj naj bi se zgodilo uhajanje neznane snovi. Poškodovanih je več ljudi, 16 so jih prepeljali v bolnišnico. Med drugim imajo težave z dihanjem in kožo. Glede na poročanje hrvaških medijev naj bi bilo krivo iztekanje klora. Ali so med poškodovanimi tudi Slovenci, še ni znano.