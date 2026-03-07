Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sobota,
7. 3. 2026,
7.28

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
obramba napad škoda ljudje pogovor vojska spopadi Rusija Izrael ZDA Iran

Sobota, 7. 3. 2026, 7.28

18 minut

Vojna v Iranu

V Teheranu gori letališče #video #vŽivo

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Ruski predsednik Vladimir Putin se je v petek po telefonu pogovarjal z iranskim predsednikom Masudom Pezeškianom in pozval k takojšnji prekinitvi sovražnosti na Bližnjem vzhodu, so sporočili iz Kremlja. "Prizadevanja za mediacijo" za konec vojne je sicer že začelo več držav, je še sporočil iranski predsednik in poudaril, da bi se morali pogovori osredotočiti na tiste, ki so vojno začeli. V novih izraelskih napadih na Teheran je zagorelo na mestnem letališču, kjer je slišati tudi več eksplozij.

Pregled odmevnejših novic dneva: 

7.00 Savdska Arabija sestrelila 16 brezpilotnih letal in dve balistični raketi
6.30 Eksplozije in požar na letališču v Teheranu
6.00 Putin se je pogovarjal z iranskim predsednikom

7.00 Savdska Arabija sestrelila 16 brezpilotnih letal blizu naftnega polja 

Savdska Arabija je v zgodnjih sobotnih jutranjih urah prestregla in uničila 16 brezpilotnih letal, ki so letela proti enemu največjih naftnih polj na Bližnjem vzhodu, Shaybahu, so na platformi X sporočili iz obrambnega ministrstva te države. Podrobnosti o izvoru dronov niso navedli.

Naftno polje Shaybah, ki se nahaja v odročni puščavi Empty Quarter, redko poseljenem območju, proizvede približno milijon sodčkov nafte na dan, so sporočili iz savdske državne naftne družbe Aramco, ki upravlja polje.

Leta 2019 sta bila Shaybah in drugi naftni objekti v Savdski Arabiji tarča večjih napadov brezpilotnih letal jemenskih upornikov Hutijev. Napad je nato povzročil požar v obratu za predelavo zemeljskega plina Shaybah, vendar ni bilo poškodovanih ali motenj v proizvodnji nafte. 

Savdske sile so uničile tudi dve balistični raketi, ki sta bili usmerjeni proti letalski bazi Princ Sultan, so še sporočili z obrambnega ministrstva. 

6.30 Eksplozije in požar na letališču v Teheranu

Po obsežnem valu novih izraelskih napadov je iranska poluradna tiskovna agencija Mehr v zgodnjih jutranjih urah sobote objavila posnetek, ki prikazuje škodo v Teheranu, med drugim tudi na mestnem letališču Mehrabad. 

"Po izraelskih napadih sta bila prizadeta zahodni del Teherana in letališče Mehrabad. V napadih so poškodovali tudi avtocesto ajatole Saeedija," piše v videoposnetku, medtem ko se ljudje zbirajo okoli velike luknje na cesti.

teheran, letališče Mehrabad, požar, eksplozija | Foto: Reuters Foto: Reuters teheran, letališče Mehrabad, požar, eksplozija | Foto: Reuters Foto: Reuters teheran, letališče Mehrabad, požar, eksplozija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Na posnetku je videti tudi temen dim, ki se v daljavi dviga nad Teheranom in naj bi označeval mesta napadov.

6.00 Putin se je pogovarjal z iranskim predsednikom

Ruski predsednik Vladimir Putin je med telefonskim pogovorom izrazil sožalje zaradi atentata na iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneija, člane njegove družine, predstavnike vojaškega in političnega vodstva države ter zaradi številnih civilnih žrtev, ki so posledica ameriško-izraelskega napada na Iran.

Ponovil je načelno stališče Rusije, da se morajo spopadi prenehati takoj in pozval k političnim in diplomatskim prizadevanjem za rešitev konflikta, so še sporočili iz Kremlja. Putin je tudi opozoril, da je glede razmer v stalnem stiku z voditelji držav Sveta za sodelovanje v Zalivu, poroča RIA Novosti.

Vladimir Putin | Foto: Reuters Vladimir Putin Foto: Reuters

Iranski predsednik Masud Pezeškian se je zahvalil Rusiji za podporo med krizo. Izrazil je hvaležnost za "solidarnost z iranskim ljudstvom, ki brani suverenost in neodvisnost svoje domovine". Pezeškian je zagotovil tudi podrobne informacije o dogajanju ob nenehnem zaostrovanju v regiji. 

FlyDubai potniki letalo
Mnenja Zračni most iz Dubaja in lekcije nove vojne
Hormuška ožina
Novice Cene nafte v nebo? Katar opozarja na črn scenarij.
Teheran, Iran
Novice Vojna v Iranu: se bo kmalu vmešala Kitajska?
Donald Trump
Novice Med vojno z Iranom so v Ovalni pisarni molili za Trumpa, odzivi so burni #video
obramba napad škoda ljudje pogovor vojska spopadi Rusija Izrael ZDA Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.