V strelskem napadu na vlaku med spanjem umrli štirje ljudje

V strelskem napadu na vlaku javnega prometa ameriškega mesta Chicago so bili v ponedeljek ubiti štirje ljudje. Policija je napadalca prijela kmalu po napadu, njegova identiteta in motiv pa za zdaj nista znana.

Žrtve so na vlaku sedele ločeno, po izpovedih prič pa so med napadom spale. Trije ljudje so umrli na prizorišču, četrta oseba pa kmalu po prevozu v bolnišnico, navedbe policije povzemajo ameriški mediji.

Policija meni, da je šlo za osamljen incident, motiv pa uvodoma ni bil znan. Načelnik policije predela Forest Park Chris Chin je na novinarski konferenci povedal, da so osumljenca približno uro in pol po napadu ujeli s pomočjo varnostnih kamer in potnikov železnice, ki so opazili osebo, ki je ustrezala opisu napadalca.

Čikaški prometni urad (CTA) je streljanje označil za gnusno in hudo nasilno dejanje, ki se ne bi smelo zgoditi na javnem vlaku, in to sredi mirnega prazničnega dne.