Izrael našel trupla šestih talcev v Gazi. Hamas: umrli so v napadu izraelske vojske.

Izraelska vojska je v soboto v tunelu na območju Gaze našla posmrtne ostanke šestih talcev. Po današnjih navedbah izraelskih oblasti so jih zajeli med vdorom palestinskih borcev v Izrael 7. oktobra lani, za njihovo smrt pa so obtožili palestinsko islamistično gibanje Hamas. Ubili naj bi jih malo pred prihodom izraelskih vojakov.

Trupla šesterice so v soboto našli v tunelu v Rafi na skrajnem jugu Gaze. Nato so jih prepeljali v Izrael, kjer so jih identificirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za štiri moške in dve ženski, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Ori Danino ter Hersha Goldberga-Polina in Alexandra Lobanova, ki sta tudi dvojna državljana Izraela in Rusije oziroma ZDA. Smrt ameriško-izraelskega talca je potrdil tudi ameriški predsednik Joe Biden. Starša umorjenega Hersha Goldberga-Polina sta izjemno vplivna aktivista, ki sta nastopila tudi na nedavni demokratski konvenciji v Čikagu.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je danes povedal, da uvodna preiskava kažejo na to, da so jih pripadniki Hamasa ubili malo pred prihodom izraelskih vojakov.

Ravno v soboto je sicer potekal nov množični shod v Tel Avivu, na katerem so nasprotniki izraelske vlade Benjamina Netanjahuja zahtevali sklenitev premirja v Gazi in izmenjavo ujetnikov.

Uradnik Hamasa: šesterica je umrla v napadu izraelske vojske

Netanjahu je v današnji izjavi po najdbi trupel vodjam Hamasa sporočil, da jih bodo našli in da bodo z njimi "poravnali račune".

"Tisti, ki ubijajo talce, nočejo dogovora," je še povedal premier, ki sicer za razliko od Hamasa v zadnjih mesecih ne kaže nikakršnega zanimanja za resnično premirje v Gazi.

Kot poroča katarska televizija Al Jazeera, je visoki uradnik Hamasa Izat al Rišek zatrdil, da je šesterica umrla v napadu izraelske vojske. Ob tem je obsodil Bidnovo podporo Izraelu in dodal, da je Hamasu bolj mar za ujetnike kot ameriškemu predsedniku.

Izrael ocenjuje, da je od skupno 251 zajetih talcev v razdejani palestinski enklavi še 97. Od tega naj bi jih bilo 33 mrtvih.