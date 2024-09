Ukrajinska vojska sestrelila več kot 20 ruskih raket #foto

Nad Kijevom in okolico je ukrajinska vojska davi sestrelila več kot 20 manevrirnih in balističnih raket, so sporočili iz regionalne vojaške uprave. Ostanki sestreljenih raket so padli na tri kijevska okrožja ter povzročili škodo na vozilih in nestanovanjskih stavbah. V napadu sta bili ranjeni najmanj dve osebi, poroča španska tiskovna agencija Efe.

"Zračna obramba je nad prestolnico uspešno prestregla več kot deset manevrirnih raket in skoraj deset balističnih raket," je sporočila regionalna vojaška uprava, ki je potrdila tudi sestrelitev brezpilotnika. Ostanki prestreženih raket so padli na tri kijevska okrožja ter povzročili škodo na vozilih in nestanovanjskih stavbah.

Foto: Reuters

V napadu, ki je poškodoval energetsko infrastrukturo, sta bili po besedah župana Vitalija Klička ranjeni najmanj dve osebi. Poškodovana je bila kijevska vodarna, prav tako vhod v postajo podzemne železnice, ki v okrožju Svijatošinski služi kot protibombno zaklonišče.

Foto: Reuters

Reševalne akcije so potekale tudi v okrožjih Holosijev in Solomjanski, kjer se nahajata glavna železniška postaja in letališče.

Poljska je davi aktivirala svoja in zavezniška letala, da bi zaščitila zračni prostor med napadi, je na spletni strani poročala agencija Reuters.

Današnji napad sovpada z začetkom šolskega leta v Ukrajini in sledi obsežnemu ruskemu napadu, ki je pred tednom dni močno poškodoval ukrajinsko električno omrežje in ubil več ljudi. Posledica napada so bili izpadi elektrike, ki trajajo še danes, poroča Efe.

