je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Večino dronov so uničili nad obmejnimi regijami, nekateri so leteli tudi proti prestolnici. Ukrajinski brezpilotniki so pred tem v soboto zadeli dve ruski naftni skladišči.

Ruska zračna obramba je v obsežnem ukrajinskem napadu sestrelila najmanj 158 ukrajinskih brezpilotnikov, a nekaj jih je zadelo pomembne cilje. Med drugim naftno rafinerijo Kapotnya nedaleč od središča Moskve. Tam so že na delu gasilci, ki so v najvišji stopnji pripravljenosti, je na omrežju Telegram sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin.

Ruska tiskovna agencija Tass poroča, da se iz moskovske naftne rafinerije Kapotnya, ki jo je zjutraj zadel ukrajinski dron, vali gost črn dim. Gasilcem požara še ni uspelo pogasiti, intervenciji pa naj bi določili najvišjo stopnjo zahtevnosti.

Po poročanju ruskih medijev so rafinerijo nedavno modernizirali, bila naj bi ključnega pomena za oskrbo ruske prestolnice z gorivom.

Ukrajinski brezpilotniki so pred tem že v soboto zadeli dve ruski naftni skladišči v regijah Rostov in Kirov.

Rusko obrambno ministrstvo je sicer navedlo, da so največ, 122 dronov, sestrelili nad obmejnimi regijami Kursk, Brjansk, Voronež in Belgorod. O uničenih dronih so poročale tudi oblasti iz regij Lipeck, Rjazan in Orjol, navaja francoska tiskovna agencija AFP.