V Šrilanki prepovedali zakrivanje obraza

V Šrilanki so teden dni po velikonočnih napadih na cerkve in hotele, v katerih je umrlo več kot 250 ljudi, v nedeljo prepovedali vsa oblačila, ki zakrivajo obraz in otežujejo identifikacijo. Prepoved sicer ne omenja neposredno oblačil muslimank, kot so nikabi in burke.

Šrilanški predsednik Maithruipala Sisirsena je sporočil, da prepoved uvaja z izrednim zakonom, ki začenja veljati danes. Kot so še sporočili iz njegovega urada, bodo prepovedali oblačila, ki otežujejo identifikacijo, da bi zagotovili varnost v državi.

Še vedno izredne razmere

Skupina muslimanskih voditeljev je že v nedeljo pozvala člane muslimanske skupnosti v Šrilanki, naj ne nosijo oblačil, ki onemogočajo identifikacijo.

V državi osem dni po napadih še veljajo izredne razmere in močno poostreni varnostni ukrepi. Policija, vojaki in zasebni varnostniki izvajajo varnostne preglede na vhodih v javna poslopja, na avtobusih, vlakih, hotelih in javnih mestih.

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

Prvič po napadih pa policijska ura preteklo noč ni več veljala za vso državo, ampak le za tri območja na vzhodu države. S tem so oblasti želele omogočiti dostavo blaga v prestolnico Kolombo iz drugih krajev po državi.

Oblasti še vedno iščejo osumljence za napade

Prebivalci se danes počasi vračajo na delo, potem ko je prejšnji teden delalo manj kot 50 odstotkov zaposlenih v vladnih uradih.

Po napadih so pridržali že več kot 150 ljudi, našli in zasegli so tudi več kosov orožja in eksploziva. Zdaj zaradi namigov, da imata lokalni teroristični skupini, domnevno odgovorni za napad, povezave s tujino, iščejo tudi tujce, ki jim je vizum že potekel. Med aretiranimi po napadih je tudi 13 tujcev - deset Nigerijcev ter po en državljan Iraka, Indije in Tajske.