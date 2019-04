Število smrtnih žrtev na Šrilanki naraslo na 290 #foto #video

Blizu letališča v prestolnici Kolombo so v nedeljo zvečer odkrili še eno improvizirano eksplozivno napravo in jo onesposobili.

Blizu letališča v prestolnici Kolombo so v nedeljo zvečer odkrili še eno improvizirano eksplozivno napravo in jo onesposobili. Foto: Reuters

Preiskava napadov se danes nadaljuje, pojavili pa so se novi dokazi, da naj bi vsaj tri napade izvedli samomorilski napadalci. Oblasti so odkrile kombi, s katerim naj bi se prevažali napadalci, ter hišo na obrobju glavnega mesta Kolombo, kjer naj bi bivali.

Blizu letališča našli improvizirano eksplozivno telo

"Našli smo plastično cev, dolgo približno meter in pol, v kateri je bil eksploziv," je v nedeljo zvečer potrdil predstavnik policije. Napravo so našli blizu mednarodnega letališča v prestolnici. Šrilanške oblasti nedeljske eksplozije obravnavajo kot teroristični napad, več ljudi so že aretirali, uvedli so tudi policijsko uro. Doslej odgovornosti za napade ni prevzel še nihče.

Oblasti so sporočile, da je bilo v povezavi z eksplozijami doslej pridržanih 24 ljudi, vendar pa še ni znano, kdo naj bi izvedel krvave napade. Nedeljski napadi po poročanju BBC veljajo za najbolj nasilne dogodke v državi po koncu državljanske vojne leta 2009.

Med žrtvami naj ne bi bilo slovenskih državljanov

Šrilanške oblasti nedeljske eksplozije obravnavajo kot teroristični napad, danes pa so sporočile, da so uvedle policijsko uro na celotnem otoku. V državi so danes ostale zaprte šole in univerze, ustavili so trgovanje na borzi.

Šrilanški predsednik Maithripala Sirisena, ki je bil v času napadov v tujini, je po navedbah šrilanških vladnih virov za danes sklical sejo nacionalnega varnostnega sveta, na kateri bo sodeloval tudi premier Ranil Wickremesinghe.

Med žrtvami napadov je najmanj 35 tujcev, med njimi so ameriški, britanski, kitajski, nizozemski, danski, portugalski in indijski državljani. Slovenskih državljanov po doslej znanih podatkih slovenskega zunanjega ministrstva ni med žrtvami napadov.

V otoški državi so v nedeljo med velikonočno mašo skoraj istočasno odjeknile tri eksplozije v cerkvah v Kolombu, Negombu blizu prestolnice in Batticaloi na vzhodu otoške države. Eksplozije so odjeknile tudi v treh luksuznih hotelih v Kolombu. Nekaj ur kasneje sta v južnem in severnem predmestju prestolnice odjeknili še dve eksploziji.