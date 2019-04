Filipine stresel potres z magnitudo 6,3

V filipinski prestolnici Manila so se v poslovnem območju tresla poslopja, številne ljudi so evakuirali. Epicenter potresa je bil v globini 40 kilometrov v bližini mesta Castillejos v provinci Zambales severno od Manile. Čutili so ga v glavnem mestu Filipinov in bližnjih provincah Pampanga, Bulacan in Cavite.

Filipini ležijo na območju tako imenovanega tihomorskega ognjenega obroča, kjer so izbruhi vulkanov in potresi pogosti. Zadnji močan potres je državo prizadel leta 2013, ko je v tresenju tal z magnitudo 7,1 na otokih v osrednjem delu Filipinov umrlo več kot 220 ljudi, številne zgodovinske zgradbe pa so se porušile.