V napadih na Šrilanki umrli tudi trije otroci danskega milijarderja #foto

Med žrtvami nedeljskih terorističnih napadov na Šrilanki so tudi številni tujci. Po poročanju tujih medijev so v eksploziji življenje izgubili tudi otroci danskega milijarderja Andersa Holcha Povlsena, ki je največji delničar spletnega trgovca ASOS. Med žrtvami napadov je tudi šrilanška kuharska zvezdnica Shantha Mayadunne.

Shantha Mayadunne and her daughter Nisanga had been staying at the...

Med žrtvami terorističnih napadov na Šrilanki je po poročanju BBC tudi šrilanška kuharska zvezdnica Shantha Mayadunne. Njena hči Nisanga Mayadunne je na družbenih omrežjih objavila fotografijo družinskega zajtrka v hotelu Shangri La v Kolombu, pred katerim je nato odjeknila eksplozija.

V napadu umrli tudi šrilanška kuharska mojstrica in njena hči

Eden od družinskih članov je na Facebooku pozneje potrdil, da sta mama in hči v napadu umrli. "Ni besed, ki bi lahko opisali bolečino," je zapisal član družine.

Famosa chef de cozinha do Sri Lanka morre em atentados. Shantha Mayadunne chegou a tirar uma selfie em família antes de morrer.

V hotelu Cinnamon, kjer je prav tako razneslo eksplozivno telo, so v napadu umrli štirje člani hotelskega osebja. "Zjutraj je bilo precej gneče. Nedeljski zajtrki v restavraciji so ponavadi zelo obiskani, množica ljudi je takrat zelo velika," so pojasnili v omenjenem hotelu.

Umrli tudi trije otroci danskega milijarderja

Po poročanju BBC so v terorističnem napadu umrli tudi trije otroci danskega milijonarja Andersa Holcha Povlsena. 46-letni Polvsen je lastnik verige oblačil in največji delničar spletnega trgovca ASOS.

Scotland's largest private land owner, Danish born Anders Holch Povlsen, lost three of his four children in the attack

Pred štirimi dnevi je Polsenova hči na Instagramu objavila fotografijo z lokacijo Šrilanke.

V podjetju o okoliščinah smrti Polvsenovih otrok niso hoteli razkriti več informacij, poudarili so le, da prosijo za spoštovanje zasebnosti družine.

Med žrtvami člana indijske politične stranke in turška inženirja

V napadu sta med drugim umrla tudi dva člana indijske politične stranke Janata Dal (JDP). Oblasti na Šrilanke so žrtvi identificirali kot K. G. Hanumantharayappa and M. Rangappa. Predsednik vlade v indijski zvezni državi Karnataka je prek Twitterja sporočil, da je osebno poznal obe žrtvi, in dodal, da je globoko pretresen.

Med žrtvami sta tudi dva turška državljana. Inženir Serhan Selčuk Narici se je v Kolombo, sodeč po informacijah z njegovega računa na Facebooku, preselil marca 2017. Njegov oče Baba Mehmet Narici je za turško tiskovno agencijo Anadolu povedal, da je bil njegov sin elektroinženir. V zadnjem obdobju naj bi delal v stavbi ameriškega veleposlaništva v Kolombu.

Na Šrilanki žalujejo za žrtvami nedeljskih terorističnih napadov na cerkve in hotele. Foto: Reuters

"Ob petih zjutraj mi je prek aplikacije WhatsApp zaželel dobro jutro. To je bilo zadnje, kar sem slišal od njega," je povedal Narici. Yigit Ali Cavus, drugi turški državljan, ki je umrl v napadih, je bil prav tako inženir. "Bil je odličen otrok. Na istanbulski tehnični univerzi je diplomiral s častmi, tekoče je govoril dva jezika," je povedal njegov oče.

Umrl tudi sin bangladeškega politika

V napadih sta umrla tudi dva avstralska državljana. Po poročanju BBC naj bi šlo za dva sorodnika, ki sta živela na Šrilanki. V eni od osmih eksplozij je življenje izgubil tudi vnuk bangladeškega poslanca šejka Fazlula Karima Selima. Vnuk poslanca je bil viden član politične stranke Liga Awami, umrl pa je v eksploziji v hotelu, kjer je bila nastanjena njegova družina.