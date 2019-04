Šrilanka: Policija serijo krvavih eksplozij obravnava kot terorizem #foto #video

Na Šrilanki sta po seriji šestih eksplozij v cerkvah in hotelih odjeknili še dve eksploziji. Osmi napad se je nazadnje zgodil v severnem predmestju prestolnice Kolombo, kjer je samomorilski napadalec ubil tri policiste. V seriji eksplozij, ki so na velikonočno nedeljo pretresle državo, je umrlo najmanj 207 ljudi, med njimi tudi 35 tujcev. Ranjenih je več kot 450 ljudi, nekateri so v kritičnem stanju. Oblasti serijo eksplozij obravnavajo kot teroristični napad.

Bralce opozarjamo, da so posnetki in fotografije z družbenih omrežij, objavljeni v tej novici, lahko pretresljivi.

Osmi napad, ki se je zgodil v severnem predmestju prestolnice Kolombo, je izvedel samomorilski napadalec, ki je ubil tri policiste. Policija je pred tem sporočila, da sta bila v sedmi eksploziji v južnem predmestju Kolomba ubita dva človeka.

Za zdaj ni nihče prevzel odgovornosti za napade, je pa namestnik obrambnega ministra sporočil, da so v zvezi z eksplozijami do zdaj aretirali sedem oseb. Tiskovni predstavnik policije je medtem potrdil tri aretacije.

V glavnem mestu je bila nekaj ur pred tem tarča napada cerkev svetega Antona, v Negombu približno 30 kilometrov severno od prestolnice pa cerkev svetega Sebastjana.

Eksplozija je odjeknila tudi v cerkvi v Batticaloi 250 kilometrov vzhodno od Kolomba. V Kolombu je bilo ubitih najmanj 64 ljudi, v Negombu 67, v Batticaloi pa 25. V prestolnici so v bolnišnicah sprejeli 254, drugod pa 60 ranjenih.

Social media videos shows the chaos at the church where first explosion was reported in Negombo.

More than 20 persons killed and over 200 reportedly injured so far. #lka#SriLanka pic.twitter.com/dkKmKZjnvd — MDWLive! News (@MDWLiveFeed) April 21, 2019

Med žrtvami tudi najmanj 35 tujcev, oblasti razglasile policijsko uro

Eksplozije so odjeknile tudi v treh luksuznih hotelih v Kolombu: Shangri La, Cinnamon Grand Hotel in Kingsbury. Med žrtvami je po do zdaj znanih informacijah tudi 35 tujcev. Po navedbah virov iz bolnišnic so med ubitimi ameriški, britanski in danski državljani. S portugalskega zunanjega ministrstva so potrdili, da je med žrtvami tudi portugalski državljan.

DISTURBING: Bloody aftermath at St. Anthony’s Church, where one of 6 blasts struck in #SriLanka https://t.co/EI9CUota0f pic.twitter.com/QM0fzS7gCg — RT (@RT_com) April 21, 2019

Na MZZ nimajo informacij, da bi bili med žrtvami tudi slovenski državljani



Z ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) so sporočili, da po do zdaj zbranih informacijah med žrtvami današnjih napadov na Šrilanki ni slovenskih državljanov. Dodali so, da glede na izjave predstavnikov slovenskih turističnih agencij njihove skupine turistov niso bile blizu lokacijam napadov oziroma so na varnem. Z ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) so sporočili, da po do zdaj zbranih informacijah med žrtvami današnjih napadov na Šrilanki ni slovenskih državljanov. Dodali so, da glede na izjave predstavnikov slovenskih turističnih agencij njihove skupine turistov niso bile blizu lokacijam napadov oziroma so na varnem. Na MZZ tistim, ki se odpravljajo na Šrilanko ali so že tam, svetujejo previdnost, upoštevanje navodil lokalnih oblasti ter dejstva, da sta lokalni promet in komunikacijsko omrežje lahko motena. Glede varnosti potovanj opozarjajo, da obstajajo določeni varnostni zadržki za potovanja v posamezne dele države.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Šrilanško obrambno ministrstvo je po današnji seriji eksplozij na območju celotne države uvedlo policijsko uro. Ta je začela veljati takoj in bo trajala do preklica. Oblasti so prav tako začasno blokirale družbena omrežja, s čimer želijo preprečiti širjenje netočnih in lažnih informacij.

Za napadi naj bi stali islamski skrajneži

Za zdaj odgovornosti za napade ni prevzel še nihče, je pa glede na dokumente, v katere je imel vpogled AFP, prvi mož šrilanške policije Pujuth Jayasundara pred desetimi dnevi pristojnim službam poslal opozorilo, da samomorilski napadalci načrtujejo napade na pomembne cerkve.

"Tuja obveščevalna služba je poročala, da NTJ (radikalna islamska skupina, op. a.) načrtuje samomorilske napade na pomembne cerkve in tudi na indijsko predstavništvo v Kolombu," je pisalo v dokumentu. NTJ je bila sicer povezana že z lanskim uničevanjem budističnih kipov na Šrilanki.

Mednarodna skupnost obsoja napade na Šrilanki



Z različnih koncev sveta se vrstijo odzivi in obsodbe serije eksplozij v cerkvah in hotelih na Šrilanki, v katerih je umrlo več kot 150 ljudi. Indijski premier Narendra Modi je Šrilanki zagotovil podporo svoje države, britanska premierka Theresa May pa je napade označila za odvratne. Very saddened by the horrific attacks in #Sirlanka. On behalf of Slovenia and our people, sincere condolences to the families of the victims. — Borut Pahor (@BorutPahor) April 21, 2019 Z različnih koncev sveta se vrstijo odzivi in obsodbe serije eksplozij v cerkvah in hotelih na Šrilanki, v katerih je umrlo več kot 150 ljudi. Indijski premierje Šrilanki zagotovil podporo svoje države, britanska premierkapa je napade označila za odvratne. Predsednik republike Borut Pahor je na družbenem omrežju Twitter v imenu Slovenije in njenih državljanov izrekel iskreno sožalje svojcem žrtev eksplozij na Šrilanki. "Zelo sem žalosten ob grozljivih napadih na Šrilanki. V imenu Slovenije in naših ljudi izrekam iskreno sožalje svojcem žrtev," je poudaril Pahor. Napad je obsodil tudi slovenski zunanji minister Miro Cerar.

Oblasti serijo eksplozij obravnavajo kot teroristični napad

Šrilanški predsednik Maithripala Sirisena je ob eksplozijah izrazil pretresenost in pozval k miru. Premier Ranil Wickremesinghe je ostro obsodil napade: "Šrilančane v tem tragičnem času pozivam, naj ostanejo enotni in močni. Prosim, izogibajte se širjenju nepreverjenih informacij in ugibanj. Vlada je takoj sprejela ukrepe za obvladovanje situacije."

Namestnik šrilanškega obrambnega ministra Ruwan Wijewardene je medtem izjavil, da je bila serija eksplozij v cerkvah in hotelih teroristični napad. Kot je dejal na novinarski konferenci, bodo v državi v prihodnje onemogočili delovanje vseh skrajnih skupin ne glede na to, kdo stoji za napadi.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Po poročanju Sky News vse kaže, da je šlo pri dogodku za koordiniran in načrten napad na kristjane, kar je za Šrilanko po njihovem mnenju zelo neobičajno. Po poročanju Reutersa današnje eksplozije predstavljajo najhujše napade v državi po koncu državljanske vojne pred desetimi leti.

Na večinsko budistični Šrilanki z 21 milijoni prebivalcev živi okoli 1,2 milijona katoličanov. Okoli 70 odstotkov prebivalcev je budistov, 12 odstotkov hindujcev, deset odstotkov muslimanov in sedem odstotkov kristjanov.