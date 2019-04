Papež po krvavih napadih na Šrilanki izrazil bolečino

Papež Frančišek je v današnjem tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu ob veliki noči dejal, da je z bolečino izvedel za napade na Šrilanki, ki so prinesli "bolečino in žalost v nekatere cerkvene in druge kraje na Šrilanki". Dodal je, da moli za vse, ki trpijo zaradi dramatičnega dogodka.

"Želim izraziti svojo bližino krščanskim skupnostim, ki so bile prizadete, ko so bile zbrane v molitvi, in vsem žrtvam tako krutega nasilja," je dejal papež Frančišek. Dodal je, da moli za vse ranjene in tiste, ki trpijo zaradi teh napadov.

Papež v blagoslovu opozoril na vojne po svetu

Kot običajno je papež v blagoslovu urbi et orbi opozoril na vojne po svetu. Pozval je k odločnim političnim rešitvam, ki bi rešile humanitarno krizo in pospešile varno vrnitev razseljenih v Sirijo. Opozoril je še na trajajočo humanitarno krizo v Jemnu, Izraelce in Palestince pa pozval, naj si prizadevajo za prihodnost miru in stabilnosti.

Spomnil je tudi na vojno v Libiji, kjer umirajo neoboroženi, številne družine pa so bile prisiljene zapustiti svoje domove. "Orožje naj neha prelivati kri v Libiji," je opozoril Frančišek, vpletene strani pa pozval k dialogu.

Na Trgu svetega Petra se je na današnjem tradicionalnem blagoslovu zbralo več tisoč vernikov, pred tem pa je papež daroval velikonočno mašo. Foto: Reuters

Frančišek je v nagovoru zaželel še mir afriški celini, kjer se še vedno v več državah borijo z nasiljem. Glede nedavnega razvoja dogodkov po protestih v Sudanu, kjer je vojska strmoglavila dolgoletnega predsednika Omarja Al Baširja, pa je državi zaželel, da ji bo uspelo v tem trenutku negotovosti najti svobodo in blagostanje, po katerem hrepenijo državljani.

Frančišek se je zahvalil za cvetje iz Nizozemske in Slovenije

Pozornost je papež med drugim namenil še krizi v Venezueli. Nosilcem politične oblasti je zaželel moč, da jim bo uspelo sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili, da zgladijo spor in prebivalcem ponudijo pomoč, ki jo potrebujejo. Opozoril je, da je v svetu trenutno prisotnega ogromno trpljenja, in ob tem zaželel, naj Bog naredi iz nas graditelje mostov, ne zidov. Pozval je tudi h končanju orožarske vojne, ki jo bijejo nekateri svetovni voditelji, ter odprtosti, da se ponudi pomoč tistim, ki jo potrebujejo.

Na Trgu svetega Petra se je na današnjem tradicionalnem blagoslovu zbralo več tisoč vernikov, pred tem pa je papež daroval velikonočno mašo. Po blagoslovu se je papež zahvalil tudi za cvetje iz Nizozemske in Slovenije. Oltarni del Bazilike svetega Petra v Vatikanu sta tudi ob letošnji veliki noči namreč z orhidejami okrasila slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič.