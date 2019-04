Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Papež Frančišek bo opoldne v Vatikanu podelil tudi blagoslov mestu in svetu. Foto: STA

Kristjani danes praznujejo veliko noč, s katero se spominjajo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Kristusovo vstajenje bodo naznanile jutranje maše, ki pomenijo vrhunec velikonočnega praznovanja. Slovenski škofje bodo maše darovali v stolnicah, papež Frančišek pa bo opoldne v Vatikanu podelil tudi tako imenovani blagoslov mestu in svetu.

Po cerkvah bodo danes zjutraj potekale procesije z mašami, na katerih bodo duhovniki naznanili, da je Jezus vstal od mrtvih, kar bodo zaznamovale slovesne velikonočne aleluje. Z vstajenjem od mrtvih je Jezus po verovanju kristjanov premagal smrt, vsem ljudem pa s tem odprl možnost, da so po smrti deležni večnega življenja.

V Ljubljani bo vstajenjsko procesijo z mašo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v Mariboru pa nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Evangeličanski škof Geza Filo bo bogoslužje velike noči vodil v Ljubljani. Množico vernikov pričakujejo v Vatikanu, kjer bo papež Frančišek na Trgu svetega Petra ob 10. uri najprej daroval velikonočno mašo, opoldne pa podelil še tradicionalni blagoslov urbi et orbi, ki ga običajno podeli v številnih jezikih, tudi v slovenščini.

Papež v velikonočni vigiliji pozval vernike, naj ne izgubijo upanja

Papež je v soboto zvečer v velikonočni vigiliji v Baziliki svetega Petra v Vatikanu vernike pozval, naj se ne vdajo nezadovoljstvu in brezupu. "Ko začnemo razmišljati, da je vse slabo in da stvari ne morejo biti še slabše, izgubimo srce in začnemo verjeti, da je smrt močnejša od življenja," je Frančišek sporočil vernikom.

"Postanemo cinični, negativni in potrti. Toda v tistem trenutku znova slišimo večno vprašanje velike noči - zakaj iščete žive med mrtvimi? Gospoda ne boste našli sredi ravnodušja," je nadaljeval Frančišek. Papež je ob začetku vigilije ponesel prižgano svečo skozi baziliko, nato pa so sveče prižgali še verniki.

"Prosimo za milost, da nas ne odnese tok, morje naših težav, milost, da ne nasedemo na plitvinah grehov ali da ne treščimo v čeri malodušja in strahu," je še dejal papež.