Srbsko državno tožilstvo je danes vložilo obtožnico proti 13 ljudem zaradi zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj. Med obtoženimi sta nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jelena Tanasković, poročajo srbski mediji.

Vesića in Tanasković obtožnica bremeni hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost v povezavi s kaznivim dejanjem povzročitve splošne nevarnosti, poroča spletni portal N1 Srbija.

To kaznivo dejanje višje državno tožilstvo v Novem Sadu očita tudi nekdanji pomočnici gradbenega ministra Aniti Dimovski in nekdanjemu generalnemu direktorju podjetja Infrastruktura železnice Srbije Nebojši Šurlanu.

Med obtoženimi so tudi projektanti, izvajalci gradbenih del in nadzorniki. Obtožnica jih bremeni hudih kaznivih dejanj zoper splošno varnost zaradi neustreznega in nepravilnega izvajanja gradbenih del.

Tožilstvo v obtožnici predlaga podaljšanje pripora za obtožene in odreditev pripora za vse druge, ki niso priprti. Zanje predlaga tudi prepoved opravljanja poklica.

Do sedaj pridržanih 13 osumljenih

Doslej so zaradi nesreče pridržali 13 osumljencev. Vesić in Tanasković sta bila med prvimi pridržanimi. Sodišče je za Tanasković odredilo trimesečni hišni pripor. Priprli so tudi Vesića, a je sodišče kasneje zanj odpravilo pripor.

V zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra je umrlo 15 ljudi, dva človeka sta še vedno v kritičnem stanju. Po nesreči je po državi potekalo več protestnih shodov, na katerih so državljani zahtevali odgovornost lokalnih in državnih oblasti.

Postajo v Novem Sadu so prenovili julija, kar je bila že druga prenova od leta 2020. Srbske železnice sicer vztrajajo, da nadstrešek, ki se je zrušil, ni bil vključen v dela, ki sta jih opravljali dve kitajski podjetji.