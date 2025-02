V spopadih za mesto Goma na vzhodu Demokratične republike Kongo, ki ga je pred desetimi dnevi zavzela proruandska uporniška skupina M23, je bilo po najnovejših podatkih Združenih narodov ubitih najmanj 2900 ljudi. ZN so ob tem poročali o morda najhujšem grozodejstvu doslej v tem konfliktu - posilstvu in umoru več sto žensk.

Namestnica vodje misije ZN v DR Kongo Vivian van de Perre je po poročanju britanskega časnika Guardian v torek povedala, da je bilo v kaosu ob zavzetju tega milijonskega mesta 27. januarja v zaporu Munzenze med množičnim pobegom posiljenih več sto zapornic, ki so bile kasneje žive zažgane v požaru.

Van de Perre, ki je trenutno v Gomi z več tisoč modrimi čeladami za zaščito civilistov, je dejala, da je iz zapora pobegnilo 4000 zapornikov. V zaporu je bilo tudi več sto žensk, ki so jih posilili, nato pa so ženski del zapora zažgali. "Vse so umrle," je povedala.

Najhujše grozodejstvo v sedanjem konfliktu?

Guardian na svoji spletni strani dodaja, da je podrobnosti o dogodku malo, da pa se zdi, da gre za najhujše grozodejstvo v sedanjem konfliktu, ki so ga v začetku leta sprožili uporniki M23. Modre čelade zaradi omejitev, ki so jih postavili uporniki, medtem še niso obiskale zapora, tako da identiteta storilcev ostaja nejasna.

Van de Perre je še dejala, da so v zadnjih dneh z ulic Gome pobrali okoli 2000 trupel, 900 trupel pa da je v mrtvašnici. Opozorila je, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo. V prejšnjem poročilu so ZN število smrtnih žrtev v spopadih za Gomo ocenili na 900, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Da oborožene skupine v Gomi spolno nasilje uporabljajo kot orožje, je sicer ta teden že opozoril Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice, še navaja Guardian.

Uporniška skupina M23 je medtem ob podpori ruandske vojske danes začela novo ofenzivo na vzhodu države, še poroča AFP. Po navedbah varnostnih in humanitarnih virov je zavzela rudarsko mesto Nyabibwe, ki je od Bukavuja oddaljeno okoli sto kilometrov.

To pomeni, da je prekršila enostransko prekinitev ognja, ki jo je razglasila pred dvema dnevoma iz humanitarnih razlogov, začela pa je veljati v torek. Vlada DR Kongo ni presenečena - njen tiskovni predstavnik je dejal, da je bila prekinitev ognja "tako kot vedno lažna".