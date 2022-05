V Splitu na parkirišču pred hotelom eksplodiral avto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To ne more biti resnično"

Gostje hotela so bili po eksploziji prestrašeni, saj je bil prizor kot iz filma. Iz hotela so pozneje sporočili, da eksplozija ni bila resnična in da poteka snemanje.

Dejali so, da ne gre za nič resnega. Enako so potrdili tudi na splitski policiji.