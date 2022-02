Splitčan, ki je želel boljši razgled: Nisem nor, da bi to naredil #foto

Na eni izmed priljubljenih strani na Facebooku so objavili fotografijo, ki je postala pravi hit. "Ko Slovan želi imeti boljši razgled, naredi luknjo na svojem balkonu," so zapisali pod objavo. A v resnici gre za gradbeno anomalijo. "Nič nisem porušil, nisem nor, da bi to naredil," je za hrvaški časopis povedal lastnik stanovanja s "čudnim balkonom".

Na strani Squatting Slavs In Tracksuits na Facebooku, ki ima več kot 1,2 milijona sledilcev, so objavili zabavno fotografijo iz Splita.

V resnici gre za gradbeno anomalijo

"Nič nisem porušil, nisem nor, da bi to naredil. Blok so zgradili leta 1980 in prvotno je imel šest nadstropij. Kasneje so dogradili še dve in to je razlog za luknjo v zidu na balkonu," je Edo Roje, lastnik "čudnega balkona", povedal za Slobodno Dalmacijo.

Gre za gradbeno anomalijo. Po končani gradnji dodatnih dveh nadstropij je ostalo nekaj tako imenovanih "fasadnih lukenj". V šestem nadstropju ima takšne luknje namreč kar nekaj balkonov.