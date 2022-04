Škofja Loka: policisti niso našli eksploziva

Kranjski policisti so ob 9. uri prijeli prijavo o nastavljenem eksplozivnem predmetu v enem od poslovnih objektov na območju Škofje Loke, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti so na terenu zaključili z obravnavo prijave o nastavljenem eksplozivnem predmetu. Opravljen je bil ogled kraja, območje in objekt pa pregledana tudi s policijskim psom. Nevaren predmet ni bil najden.

V dogodku so podani elementi zlorabe klica za nujno pomoč in s tem kaznivega dejanja Zloraba znamenj za pomoč in nevarnost. Storilec se za kaznivo dejanje kaznuje z zaporom do treh let. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil.