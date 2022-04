V eksploziji v stanovanjski hiši na Češkem štirje mrtvi

Po eksploziji in požaru, ki sta v nedeljo zvečer opustošila stanovanjsko hišo na Češkem, so reševalci pod ruševinami našli štiri trupla. Gre za žensko in tri otroke, medtem ko je bil 31-letni moški resno poškodovan, utrpel je hude opekline, in je v bolnišnici. Preiskovalci sumijo, da ni šlo za nesrečo, ampak nameren požig oziroma umor.