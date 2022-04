Zaradi prometne nesreče je med priključkoma Brnik in Kranj vzhod proti Avstriji na gorenjski avtocesti oviran promet. Po prvih podatkih gre za nalet treh vozil. Ne gre za hujšo nesrečo. Promet trenutno poteka po enem pasu in je oviran.

Na kraju prometne nesreče na gorenjski avtocesti med Brnikom in priključkom Kranj vzhod še poteka odstranjevanje posledic prometne nesreče. Avtocesta je odprta. Promet poteka po odstavnem pasu. V nesreči so bila udeležena tri vozila, ki so trčila zaradi neprilagojene hitrosti povzročitelja nesreče. Nastala je samo materialna škoda, so zapisali na policiji.