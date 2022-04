V hudi prometni nesreči pri Zadru umrle tri Slovenke

Okoli dvanajste ure se je pri Zadru zgodila huda prometna nesreča. V trčenju osebnega in tovornega vozila so po neuradnih informacijah umrle tri državljanke Slovenije, stare 66, 61 in 55 let. Toyoto Jaris je vozila 66-letnica.

Nesreča se je zgodila pri podhodu v Donjem Zemuniku, piše Vecernji.hr. Ogled kraja nesreče še poteka, zato več podrobnosti ni znanih.

Danas oko 12.04 sati na županijskoj cesti ŽC-422 kod podvožnjaka u Donjem Zemuniku dogodila se prometna nesreća s poginulim osobama u kojoj su, prema prvim informacijama, sudjelovali osobni i teretni automobil, izvijestila je PU zadarska.https://t.co/d9QFNcgU2u — OGportal (@GportalO) April 21, 2022

V prometni nesreči, ki se je zgodila danes okoli 12.04 na okrajni cesti ŽC-422 pri podhodu v Donjem Zemuniku, so umrle tri osebe. Po prvih informacijah sta bila v nesreči udeležena osebno in tovorno vozilo. Takoj po prijavi so bile na kraj nesreče napotene reševalne službe. Zaradi varovanja kraja dogodka in preiskave na omenjenem odseku ceste je promet ustavljen in poteka po alternativnih obvozih.

Hrvaški mediji poročajo, da so po pogovoru s policisti na kraju tragedije neuradno izvedeli, da so vse umrle osebe bile v vozilu slovenskih (ljubljanskih) registrskih tablic. "Kolikor vem, so v trčenju s tovornim vozilom zadarskih registrskih tablic z osebnim avtomobilom slovenskih registrskih tablic umrle tri ženske. Uradnih in točnih potrjenih informacij pa ne morete dobiti pri nas, temveč na Državnem odvetništvu," so hrvaški novinarji izvedeli od policistov na terenu.

Voznica osebnega vozila je izgubila nadzor nad vozilom

Prometna nesreča se je zgodila, ko je avtomobil s slovensko registrsko tablico nenadoma zavil na nasprotni levi pas. Umrle so tri osebe, je hrvaškim novinarjem povedal državni tožilec v Zadru Denis Sokol, ki je potrdil, da se je vse zgodilo v neposredni bližini podhoda pri letališču Zemunik.

Osebno vozilo znamke Toyota Jaris, ki ga je vozila 66-letnica, je zaneslo in trčilo v tovorno vozilo mercedes zadarskih registrskih oznak, ki ga je vozil 40-letni hrvaški državljan.

Najverjetneje ne bo kazenskega pregona voznika tovornjaka, ker ni povzročil nesreče. Na kraju dogodka so dobro vidne sledi, ki kažejo na to, da je voznica Toyote izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala na sosednji levi vozni pas in zadela tovorno vozilo. Zakaj je v tem trenutku izgubila nadzor nad vozilom, še ne vemo, je povedal Sokol.