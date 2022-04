Vožnja v napačno smer: zaradi hude prometne nesreče zaprta štajerska avtocesta

Zaradi hude prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med Pesnico in Šentiljem. V prometni nesreči so po do sedaj znanih podatkih udeležena tri vozila. Domnevni vzrok prometne nesreče je vožnja z vozilom v napačni smeri avtoceste, so sporočili s Policijske postaje Maribor. Avtocesta je v smeri Šentilja zaprta za ves promet.