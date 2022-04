Na Dravi: 13-letnik zaradi silnega udarca srne padel v reko

Včeraj okoli 20. ure zvečer je na območju derivacijskega kanala HE Varaždin srna, ki je bežala pred psom, zadela 13-letnega dečka in ga potisnila v reko Dravo. Ker ga njegova 14-letna prijateljica ni mogla rešiti sama, je na pomoč poklicala policijo.

Deček je zaradi silnega udarca izgubil ravnotežje

Policisti so po pogovoru z mladoletnikoma ugotovili, da se je deček s prijateljico sprehajal po nasipu, ko sta na polju zagledala psa, ki je tekel za srno. Ta je v nekem trenutku spremenila smer in začela teči proti njima. Zaradi velike hitrosti je zadela dečka, ki je zaradi silnega udarca izgubil ravnotežje in padel v reko, poroča hrvaški portal 24 sata.

Na kraj nesreče so prispeli policisti, gasilci in reševalno vozilo. Poklicala jih je 14-letna deklica, ki je s policistom ostala na zvezi ter mu ob prihodu s telefonom dajala svetlobne signale.

Močno se je držal za vrv

Policista sta v reki našla dečka, ki se je držal za vrv, ki je visela z asfaltne površine. Njegovo telo je bilo v celoti pod vodo, ta pa je z veliko hitrostjo tekla proti hidroelektrarni. Policisti so dečka hitro potegnili iz vode in ga do prihoda reševalnega vozila greli z oblačili. Po prihodu reševalnega vozila so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Varadžin.