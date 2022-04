Dars pokazal "norosti leta" na slovenskih avtocestah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V letu 2021 smo zabeležili dvig smrtnih žrtev na slovenskih cestah v primerjavi z letom 2020, še več, s 115 smrtnimi žrtvami gre za najvišje število v zadnjih petih letih. Med vzroki prometnih nesreč s hudo telesno poškodovanimi ali umrlimi udeleženci na prvem mestu beleži "neprilagojeno hitrost", na drugem mestu je "nepravilna stran/smer vožnje" in na tretjem mestu policijska statistika navaja "neupoštevanje pravil o prednosti". Pri Darsu so objavili posnetek kjer se nepozorni vozniki zaletijo v opozorilne table, stožce in druge opozorilne znake.