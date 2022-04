V trčenju motorista in štirikolesnika umrla oseba, še trije poškodovani

V nesreči so se poškodovali štirje ljudje. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenih. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli ponesrečence. Tri so odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Ena osebo je na kraju nesreče umrla, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije.