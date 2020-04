V Španiji že drugi dan zapored umrlo več kot 900 okuženih

Od srede do četrtka je umrlo 950 ljudi, v zadnjih 24 urah pa 932. Število umrlih za covid-19 se je tako v zadnjem dnevu povečalo za 9,3 odstotka. Dan prej je bila ta rast še 10,5-odstotna, največjo, 27-odstotno pa so dosegli 25. marca.

V Španiji se rast števila okužb upočasnjuje

Do zdaj so v Španiji, ki jo je pandemija covid-19 v Evropi poleg Italije najhuje prizadela, potrdili 117.710 okužb z novim koronavirusom. Španija je tako po številu okuženih prehitela Italijo, kjer so do četrtka potrdili nekaj več kot 115 tisoč okužb. Rast števila potrjenih okužb z novim koronavirusom se sicer upočasnjuje.

Rast števila potrjenih okužb z novim koronavirusom se v Španiji upočasnjuje. Foto: Reuters

V zadnjem dnevu se je število okužb povečalo za 6,8 odstotka, dan prej pa za 7,9 odstotka. Več kot 30 tisoč bolnikov s covid-19 je že ozdravelo, več kot 56 tisoč jih ostaja na zdravljenju v bolnišnicah. V Španiji že od 14. marca veljajo stroge omejitve gibanja. V torek so do 9. aprila prekinili še vse nenujne dejavnosti.

Predsednik Lombardije: Pandemije še ni konec

Predsednik italijanske dežele Lombardija Attilio Fontana je medtem danes posvaril pred prenagljenim optimizmom v zvezi z epidemijo novega koronavirusa. Po njegovih besedah pandemije še ni konec, najtežja faza pa se šele začenja. "Dovolj sta dva dneva dokaj pozitivnih novic, da začnejo ljudje razmišljati, da je vsega konec," je dejal Fontana v pogovoru za italijansko televizijo Canale 5. "A ni še konec. Smo še sredi te epidemije," je posvaril predsednik Lombardije.

Predsednik italijanske dežele Lombardija Attilio Fontana je danes posvaril pred prenagljenim optimizmom v zvezi z epidemijo novega koronavirusa v Italiji. Foto: Getty Images

"Če želimo, da bi bilo epidemije konec, moramo dosledno upoštevati pravila. Moramo biti še strožji, saj se zdaj začenja še težja faza. Poskrbeti moramo, da bo krivulja žrtev epidemije upadala," je še dejal Fontana. Dodal je, da se je krivulja zdaj umirila, kar je pomemben korak. "Zdaj se mora število na novo okuženih zmanjšati, zato ne smemo popuščati," je izpostavil.

Po njegovi oceni je Lombardija zaradi pandemije doživela orkan, ostale dežele pa le nevihto. Omenjeno italijansko deželo je pandemija covida-19 prizadela najhuje od vseh italijanskih dežel. Do zdaj je po uradnih podatkih zaradi covid-19 v Lombardiji umrlo 7.960 ljudi, v vsej Italiji pa skupaj 13.915.

Singapur zaostruje ukrepe za zajezitev virusa

Ukrepe za zajezitev novega koronavirusa zaostrujejo tudi ponekod v Aziji. V Singapurju bodo od 7. aprila zaprte vse nenujne dejavnosti. Za ta ukrep so se odločili, ker so pretekli teden zaznali večji porast primerov okužb z novim koronavirusom, je danes sporočil singapurski premier Lee Hsien Loong. Kot je dejal singapurski premier, država zdaj potrebuje odločnejše ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom.

V televizijskem nagovoru je sporočil, da bodo od torka zaprta vsa podjetja, ustanove in trgovine, razen tistih za nujno oskrbo, kot so supermarketi in bolnišnice, ter tistih, ki spadajo v ključne gospodarske sektorje. Šole bodo zaprli, razen za otroke tistih, ki bodo še naprej delali in zanje ne bodo mogli poskrbeti. Prebivalce je premier ob tem pozval, naj ostanejo doma in gredo ven samo po nakupih ali za rekreacijo.

V Singapurju so se prav tako odločili za bolj ostre ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Foto: Reuters

Otoška mestna država je bila do zdaj deležna pohval v spopadanju s koronavirusom, ki ga je večinoma nadzirala z velikim številom testiranj in sledenjem bližnjih stikov tistih, ki so jim potrdili okužbo. Oblasti so postopno uvajale omejitve, kot so zapiranje lokalov in nočnih klubov, a so se do zdaj izogibale strožjim omejitvam. Zdaj so se odločili za strožje ukrepe, saj kot je še povedal Lee,"za polovico novih primerov ne vemo, kdaj so se ljudje okužili in od koga".

V Singapurju so do zdaj zabeležili najmanj 1.024 primerov okužb z novim koronavirusom. Umrlo je osem ljudi, poroča STA. Pri večini primerov, ki so jih zabeležili ta teden, gre za lokalne okužbe.