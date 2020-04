Ameriški strokovnjaki: maske imajo predvsem pomemben psihološki učinek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vemo, da nošenje zaščitnih mask zunaj zdravstvenih ustanov predstavlja le majhno zaščito, če sploh," v prispevku, objavljenem v znanstveni reviji New England Journal of Medicine, pišejo prej omenjeni strokovnjaki s Harvarda.

Možnost okužbe ob bežnem stiku na javnem prostoru majhna

Ob tem navajajo, da je glede na definicijo zdravstvenih oblasti tesen stik, ob katerem smo izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom, stik na razdalji manj kot 1,8 metra za vsaj nekaj minut. Mnenja strokovnjakov glede trajanja izpostavljenosti se razlikujejo. Nekateri menijo, da zadostuje deset minut, drugi govorijo o tridesetih minutah, piše STA.

Zaščitne maske imajo predvsem pomemben psihološki učinek, poudarjajo ameriški strokovnjaki. Foto: Reuters

"Možnost, da se bomo z novim koronavirusom okužili zgolj ob bežnem srečanju na javnem prostoru, je zato zelo majhna," poudarjajo po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA. Ob tem dodajajo, da je v zdravstvenih ustanovah drugače.

Zaščitne maske imajo pomemben psihološki učinek

Avtorji prej omenjenega prispevka pa poudarjajo, da ima nošenje zaščitnih mask psihološki učinek. "Maske so vidni znak, da obstaja široko razširjen neviden vir okužbe ter tako ljudi opomnijo na pomen primerne razdalje do drugih ter druge ukrepe za nadzor širjenja bolezni," so še zapisali.

V Sloveniji je od začetka tedna obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobno, ter zaščitnih rokavic pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju. Nošenje zaščitnih mask ali podobnega v javnosti je že nekaj dni obvezno na Češkem, od ponedeljka tudi v Bolgariji. Uporaba zaščitnih mask v trgovinah je obvezna tudi v Avstriji, poroča STA.