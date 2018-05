V Sarajevu izpraznili taborišče, lokalna policija nato ustavila konvoj z begunci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je iz središča Sarajeva danes umaknila več sto migrantov, ki so v parku blizu mestne hiše na prostem bivali od letošnjega marca. Po navedbah oblasti gre za okoli 300 prebežnikov, ki so zdaj že na poti v begunski center v Salakovcu blizu Mostarja. Na poti se je sicer zgodil zaplet, saj so lokalne oblasti avtobusom s prebežniki preprečile nadaljevanje poti.

V parku nasproti sarajevske mestne hiše je po odhodu prebežnikov ostalo več deset šotorov in odej, ki jih zdaj odstranjuje komunalna služba ob pomoči prostovoljcev humanitarnih organizacij, ki so v preteklih tednih pomagali beguncem.

Izpraznitev begunskega taborišča minila brez incidentov

Oblasti so sporočile, da bodo vse prebežnike, ki jih bodo našli v parku, namestili v objekte za begunce, je povedal eden od prostovoljcev, ki je opozoril, da težav ni konec, saj je samo v četrtek iz Srbije prišlo sto novih prebežnikov. Po prestopu meje omenjene tujce policija entitete Republike Srbske namreč prepelje do vhoda v prestolnico BiH, od koder begunci nato pridejo do središča mesta.

Prebežniki, ki so prišli iz Srbije in Črne gore, so park zapustili prostovoljno, incidentov pa ni bilo, je povedal vodja misije Mednarodne organizacije za migracije (IOM) v BiH Peter Van Der Auweraert.

Begunci se po njegovih besedah veselijo normalnih pogojev bivanja. Gre večinoma za mlade moške, pa tudi družine z otroki. Nekateri od njih so zaprosili za azil v BiH, drugi pa želijo pot nadaljevati proti državam članicam EU.

Lokalne oblasti ustavile avtobuse z begunci

Na njihovi poti do Salakovca, ki leži sto kilometrov južno od Sarajeva, se je medtem zgodil zaplet, saj so konvoj petih avtobusov z 269 migranti, med katerimi je tudi 18 otrok, ustavile policijske sile na meji s hercegovsko-neretvanskim kantonom. Te so zahtevale, da se konvoj vrne v sarajevski kanton. Avtobusi z begunci zdaj stojijo ob cesti na planini Ivan.

Na ministrstvu za varnost BiH so izrazili presenečenje nad zapletom. "Presenečeni smo, saj je nelogično, da nekdo na lokalni ravni nekomu prepove prevoz po državnih cestah in namestitev v državni objekt," so poudarili in zagotovili, da prebežnikov ne bodo vrnili v Sarajevo. Minister BiH za varnost Dragan Mektić je potezo policijskih sil medtem že označil za državni udar.

Sarajevske oblasti krivdo za val prebežnikov valijo na Beograd in Podgorico

V BiH, kamor letos prihaja veliko prebežnikov, so po besedah ministra v prvih štirih mesecih letošnjega leta zaznali prihod štiri tisoč beguncev. Po podatkih IOM naj bi šlo za 3.600 ljudi, 2.500 od teh je na ozemlju BiH. Dnevno naj bi v državo iz Srbije in Črne gore prišlo od 80 do 150 ljudi.

Sarajevske oblasti so medtem že napovedale, da bodo na Beograd in Podgorico naslovile protestni noti zaradi priliva beguncev iz tamkajšnjih begunskih centrov, ki jih zapirajo. Hkrati so napovedale tudi okrepitev mejnega nadzora.

Begunci in migranti so v Sarajevo začeli prihajati januarja, v parku v središču mesta pa so marca začeli oblikovati divje taborišče. Po ocenah prostovoljcev jih je v parku nasproti mestne hiše bivalo 600, še okoli sto pa naj bi se jih zadrževalo v parkih na Ilidži. Ob nedavno obnovljenem begunskem centru v Salakovcu bodo prebežnike namestili še v nekatere druge begunske centre po državi.