Miro Cerar: Nočemo ameriškega protekcionizma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EU je povsem enotna glede odziva na ameriško grožnjo s protekcionizmom, je poudaril premier Miro Cerar ob prihodu na vrh EU in Zahodnega Balkana v Sofiji. V povezavi z odstopom ZDA od iranskega jedrskega dogovora je še poudaril, da je ta dogovor treba ohraniti pri življenju tudi zaradi slovenskih gospodarskih interesov.

Voditelji članic Unije so na predvečer današnjega vrha z Zahodnim Balkanom na neformalni večerji razpravljali o odzivu Unije na ameriške odločitve o odstopu od iranskega jedrskega dogovora ter carinah na jeklo in aluminij.

"Evropa mora biti glavna igralka, ne kmet na globalni šahovnici"

EU se trudi oblikovati enoten odziv in zavarovati gospodarske interese. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je v sredo pred večerjo opozoril na pomen gospodarske, politične in vojaške enotnosti, da bo Evropa glavna igralka, ne kmet na globalni šahovnici.

Tusk je ob tem kritiziral muhavost ameriške administracije ter ocenil, da ni razlike med takšnimi prijatelji in sovražniki, a obenem izrazil hvaležnost predsedniku Donaldu Trumpu, da se je Evropa znebila iluzij ter dojela, da se lahko zanese samo nase.

"EU je povsem enotna" glede odziva na ameriško grožnjo s protekcionizmom, je danes izpostavil Cerar. "Slovenija podpira enotno politiko, enoten pristop k temu vprašanju, ne želimo si protekcionizma," je poudaril.

Pri tem je premier spomnil, da Slovenija v ZDA izvaža jeklo in aluminij ter da so na kocki tudi interesi slovenskega gospodarstva, zato se je zavzel, da EU še naprej enotno nasprotuje takšnim protekcionističnim ukrepom in ne popušča pri svojih zahtevah.

Bodo ZDA podaljšale izvzetje EU iz novih carin?

Trump je marca začasno izvzel EU iz novih uvoznih carin na jeklo in aluminij, nato je 1. maja izvzetje podaljšal še za en mesec. Ali bo 1. junija izvzetje znova podaljšal ali bo uvedel carine tudi za EU, za zdaj ni jasno.

Najmanj verjeten pa se zdi scenarij, ki ga želi EU: stalno in brezpogojno izvzetje iz novih carin. EU sicer za primer uvedbe carin pripravlja vrsto povračilnih ukrepov.

V Bruslju so doslej zavračali možnost odmrznitve pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu, zloglasnem TTIP, so pa izrazili pripravljenost na pogovore z ZDA o vzajemno koristnem zmanjšanju carin na industrijske proizvode in odprtju javnega naročanja.