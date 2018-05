Cerar: Zaev in Cipras sta dosegla dogovor o imenu Makedonije Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,01 termometer Luka Mlakar Avtorji: STA,

Foto: Reuters

Makedonski premier Zoran Zaev in grški predsednik vlade Aleksis Cipras sta v pogovorih o rešitvi spora o imenu ob robu vrha EU in Zahodnega Balkana v Sofiji dosegla velik preboj, je izjavil premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle. Po Cerarjevih besedah to vzbuja optimizem, vendar pa je treba počakati na to, kaj se bo zgodilo ob vrnitvi obeh premierjev v njuni državi.