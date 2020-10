V samoizolaciji tudi von der Leynova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Obvestili so me, da sem bila pretekli torek na dogodku, ki se ga je udeležila oseba, ki je bila včeraj pozitivna na novi koronavirus. V skladu z veljavnimi pravili bom do jutri zjutraj v samoizolaciji," je prek družbenega omreja Twitter sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodala je, da je bila v četrtek negativna na testiranju na koronavirus, danes pa ima še eno testiranje.

Do zdaj je bilo v samoizolaciji zaradi stika z okuženo osebo že več drugih članov Evropske komisije, med drugim tudi izvršna podpredsednika Frans Timmermans in Valdis Dombrovskis ter evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides, poroča STA.