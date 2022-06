V Rovinju ponovno snemali gole otroke. Policija: Tega je veliko.

V mestu Rovinj so v zadnjih dveh letih ovadili že pet moških, ki so snemali gole otroke.

V mestu Rovinj so v zadnjih dveh letih ovadili že pet moških, ki so snemali gole otroke. Foto: Pexels

49-letni italijanski državljan je konec prejšnjega tedna v Rovinju s svojim mobilnim telefonom snemal gole otroke, ki so se igrali na plaži. Opazili so ga gostje kampa, ki so ga nemudoma prijavili. Policija mu je preiskala mobilni telefon, računalnik in druge naprave ter našla več fotografij golih otrok, poroča Jutarnji list.

Po koncu kriminalistične preiskave je rovinjska policija nadzorniku v pripor predala 49-letnega italijanskega državljana, osumljenega kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo, so včeraj sporočili z istrske policijske uprave.

Snemal v gostinskem objektu kampa

Moški je osumljen, da je 11. junija okoli 15. ure v gostinskem objektu v kampu na območju Rovinja z mobilnim telefonom snemal gole otroke. Opazili so ga gostje kampa, ki so nemudoma obvestili varnostnike.

Varnostnik je 49-letnega Italijana zadržal do prihoda policistov, ti pa so ga odpeljali na policijsko postajo. Na podlagi sklepa pristojnega sodišča so mu opravili preiskavo mobilnih telefonov, računalnikov in drugih naprav ter našli fotografije obremenilne vsebine.

Snemanje golih otrok v Rovinju pogosta praksa

V hrvaškem mestu Rovinj so podobni dogodki v zadnjih dveh letih zelo pogosti. Od leta 2020 so tam kazensko ovadili že pet moških, vse tuje državljane. Leta 2020 so ovadili 44-letnega Nemca, 46-letnega Italijana in 36-letnega Avstrijca, leta 2021 pa 44-letnega Rusa in 42-letnega Slovaka. Gole otroke so snemali z mobilnim telefonom ali kamero, skrito v ročni uri oziroma celo svinčnikih.

Fotografiranje na javnem kraju sicer ni prepovedano, odvisno pa je, kaj je cilj oziroma motiv fotografiranja.

Takšnih dogodkov je veliko

Poudariti je treba, da se takšni dogodki ne dogajajo le na Hrvaškem, ampak tudi v Sloveniji. Policisti podatkov o nedovoljenih snemanjih otrok na javnih mestih v Sloveniji sicer ne vodijo, pravijo pa, da je tega veliko. "Vsako poletje obravnavamo nekaj prijav, redke se končajo s kazensko ovadbo. Kljub temu tematiki dajemo velik poudarek in vsak posamezen primer obravnavamo zelo resno in odgovorno, saj gre za otroke," je leta 2019 za najdi.si dejala Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Koper.

Policija zato starše opozarja, naj otrok nikoli ne pustijo samih, naj jih imajo na očeh in jih nadzorujejo. Opozarjajo tudi na objave staršev, ki na družbenih omrežjih objavljajo gole fotografije svojih otrok. Ti lahko namreč postanejo plen pedofilov. Fotografije lahko ukradejo, jih predelajo in jim dajo spolno noto. Starši tako z objavo fotografij otroka izpostavljajo nevarnostim.