Kaj se dogaja v Rovinju? Prijeli še dva moška, ki sta nezakonito snemala otroke.

V Rovinju so v dobrem tednu dni prijeli tri moške, ki so nezakonito snemali otroke.

Potem ko so v Rovinju pred dobrim tednom dni prijeli 44-letnega Nemca, ki je v enem od kampov s kamero v kemičnem svinčniku snemal otroke v kopalkah in jih izkoriščal za pornografijo, so v omenjenem istrskem mestu zaradi podobnih kaznivih dejanj pretekli teden prijeli še dva moška. Po poročanju avstrijskih in hrvaških medijev gre za 46-letnega Italijana in 38-letnega Avstrijca. Zadnji naj bi otroke na plaži in pri bazenu snemal s kamero v ročni uri, mikrokamere pa je vdelal tudi v svinčnike.

Večernji list poroča, da so hrvaški policisti v Rovinju zaradi nezakonitega snemanja otrok v četrtek prijeli 38-letnega Avstrijca, v soboto pa še 46-letnega Italijana. Tako kot 44-letni Nemec, ki so ga zaradi istega kaznivega dejanja v Rovinju prijeli že pred dobrim tednom dni, sta tudi omenjena moška osumljena izkoriščanja otrok za pornografijo, so sporočili predstavniki istrske policijske uprave.

V Rovinju zaradi nezakonitega snemanja otrok prijeli še Italijana in Avstrijca

Spomnimo, 44-letnega Nemca so hrvaški policisti prijeli po tem, ko je v enem od kampov v Rovinju s kemičnim svinčnikom, v katerem je bila kamera, snemal in fotografiral otroke. Fotografije in posnetke je hranil na pomnilniški kartici. Štiriinštiridesetletnik je otroke snemal na plaži in bazenu, varnostnikom v kampu ga je prijavil eden od gostov kampa. Nato je na kraj dogodka prišla policija, moškega aretirala in mu med drugim zasegla mobilne telefone in kamero.

Zdaj so hrvaški policisti v Rovinju pridržali še dva moška, ki sta v preteklih dneh snemala gole otroke na plaži. V soboto so v turističnem naselju na območju Rovinja pridržali 46-letnega Italijana, ta je snemal otroke z mobilnim telefonom. Preiskava omenjenega dogodka se še nadaljuje, moški je trenutno v priporu.

V istem delu Rovinja so policisti že v četrtek aretirali 38-letnega Avstrijca, ta je ob bazenu s kamero v ročni uri snemal in fotografiral otroke med kopanjem. Moškega je med omenjenim kaznivim dejanjem zalotil varnostnik v kampu. Po poročanju Večernjega lista je preiskava pokazala, da je 38-letnik, trenutno je v priporu, imel štiri ročne ure in dva kemična svinčnika z integriranimi kamerami. Po neuradnih informacijah sta se oba dogodka zgodila v nudističnem kampu Valalta.