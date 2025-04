Nov krog pogajanj o iranskem jedrskem programu: dogovor je verjeten pod tem pogojem

Pogajalci ZDA in Irana ob posredovanju Omana danes nadaljujejo pogajanja o iranskem jedrskem programu. Drugi krog pogajanj poteka v Rimu, potem ko sta prvi krog v Maskatu pred tednom dni strani pozdravili kot konstruktiven, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pred pogovori, ki se jih udeležujeta iranski zunanji minister Abas Aragči in posebni odposlanec ameriškega predsednika za Bližnji vzhod Steve Witkoff, je Aragči med obiskom v Moskvi v petek izjavil, da je dogovor verjeten, če se bodo ZDA vzdržale nerazumnih in nerealnih zahtev.

To je dejal, potem ko so ZDA ta teden pozvale Iran, naj ukine program bogatenja urana, če želi skleniti dogovor in se izogniti ameriškemu vojaškemu posredovanju, s katerim mu je v primeru neuspeha pogajanj večkrat zagrozil predsednik ZDA Donald Trump.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob tem v petek pozval evropske države, naj razmislijo o vnovični uvedbi sankcij Združenih narodov proti Iranu na podlagi aktiviranja mehanizma iz sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015. V primeru sprožitve tega mehanizma je sicer Iran v preteklosti grozil z odstopom od pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Teheranu vztrajajo, da se bodo pogajali samo o svojem jedrskem programu, za katerega trdijo, da je civilne narave, in o odpravi sankcij. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je danes na družbenih omrežjih poudaril, da so "zahteve Irana, vključno z odpravo sankcij, jasne".

"Glede na nasprotujoča si stališča nekaterih ameriških uradnikov v preteklih dneh pa pričakujemo, da bo ameriška stran to pojasnila in odpravila resne nejasnosti glede namenov in resnosti ZDA," stališče Irana povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Iranu ne manjka več veliko do jedrske bombe

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je pred dnevi med obiskom v Teheranu opozoril, da Iranu ne manjka več veliko do jedrske bombe. Ocenil je, da se čas za dogovor izteka, pogovore v Rimu pa označil za ključne.

Iran trenutno uran bogati do 60-odstotno, kar je veliko več od 3,67-odstotnega bogatenja, kot je bilo določeno v sporazumu iz leta 2015, a še vedno manj od 90 odstotkov, kolikor je potrebno za jedrsko orožje.

Pogajanja o novem sporazumu o iranskem jedrskem programu potekajo, potem ko so ZDA med prvim Trumpovim mandatom leta 2018 enostransko izstopile iz mednarodnega sporazuma o tem programu in uvedle sankcije proti Iranu.

Mednarodni sporazum iz leta 2015 je omogočil nadzor IAEA nad jedrskim programom Irana zaradi bojazni, da bi Teheran razvil jedrsko bombo. Iran je leto dni po izstopu ZDA sporazum še spoštoval, nato pa ga je začel kršiti. Tokratna pogajanja potekajo na pobudo Trumpa.