V Rimu potrdili gradnjo muzeja holokavsta

Muzej holokavsta že obstaja v drugih večjih evropskih prestolnicah, njegova ustanovitev pa je zdaj določena z zakonom, je povedal minister za kulturo Gennaro Sangiuliano in se zahvalil poslancem, da so soglasno sprejeli predlagani zakon.

V muzeju bodo na ogled predmeti, fotografije in filmi o obdobju nemške okupacije. Namenjen bo počastitvi najtemnejših let zgodovine Rima in grozljivega trpljenja, ki so ga povzročili zlasti judovskemu prebivalstvu v mestu, je povedal minister.

Nacistična Nemčija je po premirju med Italijo in zavezniki 8. septembra 1943 zasedla večino italijanskih mest, vključno z Rimom, 16. oktobra 1943 pa so več kot tisoč Judov ujeli v napadu na rimski geto in jih dva dni kasneje deportirali.

Nedaleč stran od muzeja holokavsta se nahaja nekdanja poletna rezidenca fašističnega diktatorja Benita Mussolinija Villa Torlonia, ki so jo leta 2006 po večletnem restavratorskem delu ponovno odprli kot muzej. Podeželska hiša, zgrajena leta 1830, stoji sredi parka na ulici Nomentana, krasijo pa jo veličastne freske in barvni marmor. Mussolini je vilo prevzel leta 1925. V njej ni prirejal le zabav, ampak je dal zgraditi tudi dva skrivna bunkerja.