Pirc Musarjeva ob dnevu spomina na žrtve holokavsta: Nikoli več

Predsednica je državljane pozvala, naj se izključevanju in sovraštvu uprejo z vsemi močmi.

Foto: Ana Kovač

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta poudarila, da lahko zgodovini prisluhnemo, čeprav je ne moremo spremeniti. Državljane je nagovorila, naj se uprejo izključevanju in sovraštvu, saj povzročata rane, ki se jim lahko izognemo, če le ne dopustimo, da se zgodovina ponovi.

"Danes je mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Več kot šest milijonov ubitih Judinj in Judov ter tistih, ki so preživeli, a za vedno ostali zaznamovani. Žrtev, katerih imen se moramo spominjati vsak dan," je ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta povedala Pirc Musarjeva.

Danes je mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Moje sporočilo je preprosto.



Nikoli več.



Izključevanje in sovraštvo odpirata vrata krvnikom, ki človeštvu zadajo usodne rane.



Bodimo dobri ljudje.



Poslanica v celoti: 🔗 https://t.co/hNxCViaUki pic.twitter.com/8pR1f9RjYn — Nataša Pirc Musar (@nmusar) January 27, 2023

Predsednica je državljane pozvala, naj se izključevanju in sovraštvu uprejo z vsemi močmi, saj sta se ti neustavljivi sili širili po Evropi od Judov k Romom, Sintom, Slovanom, istospolno usmerjenim, duševno prizadetim, invalidom, na koncu pa jima ne bi ubežal nihče.

Poudarila je, naj se vsi vselej, tudi če se zdi nemogoče, obrnemo k medsebojnemu spoštovanju, sodelovanju in prijateljstvu, kot nas učijo še živeči pričevalci grozot tistega časa. "Srčno verjamem, da vsak izmed nas ve, kaj pomeni biti dober človek. Da znamo z zgledom navdihniti tudi drug drugega. Negujmo to zavedanje in bodimo dobri ljudje," je še povedala predsednica.

Danes ob 14. uri bo Garda Slovenske vojske v imenu predsednice položila venec k spomeniku žrtvam nacifašističnega nasilja na judovskem pokopališču v Dolgi vasi pri Lendavi.