V Republiki Srbski omogočili izplačilo plač v gotovini

Parlament entitete Republike Srbske je ponoči sprejel spremembe zakona o delu, s katerimi je omogočil izplačilo plač v gotovini. To so storili, ker so banke v BiH začele zapirati račune fizičnim in pravnim osebam, ki so na seznamu sankcioniranih oseb ZDA. Med njimi je celoten politični vrh entitete, tudi predsednik Milorad Dodik.

Delodajalec po spremenjenem zakonu lahko izplača plačo delavcu v gotovini, če je ta ne more prejeti prek tekočega računa in blokada računa "ne temelji na pravnomočni sodni, upravni ali drugi odločitvi pristojnega organa", navaja sarajevski spletni portal Klix.

Plače v gotovini bodo po besedah entitetnega ministra za delo Danijela Egića izplačevali po pošti.

V opoziciji opozorili, da plačo v kuverti že zdaj prejema veliko delavcev

Opozicijski poslanci so med parlamentarno razpravo menili, da zakon legalizira nezakonito poslovanje, ker da ga bodo delodajalci zagotovo zlorabljali. Pri tem so opozorili, da plačo v kuverti namesto na bančni račun, kot to predpisuje zakon, že zdaj prejema veliko delavcev.

Banke v Bosni in Hercegovini so račune sankcioniranim fizičnim in pravnim osebam začele zapirati na priporočilo ameriške administracije, ki je sredi marca opozorila, da bi posledice zaradi poslovanja s sankcioniranimi osebami lahko trpele tudi banke v BiH. Brez bančnih računov so ostali nekateri vidni politični predstavniki Srbov, ki zaradi tega niso mogli do svojih plač, pa tudi nekatera podjetja in organizacije v BiH.

Zaradi spodkopavanja daytonskega mirovnega sporazuma in korupcije so ZDA skupno sankcionirale več kot 40 posameznikov, podjetij in organizacij iz BiH. Poleg predsednika Milorada Dodika so med njimi predsednik skupščine Republike Srbske Nenad Stevandić, premier Republike Srbske Radovan Višković ter več ministrov in drugih političnih predstavnikov te entitete.