V Prijedoru pridržali slovenske novinarje, ki so iskali Dijano Đuđić

Pripadniki ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske so danes v Prijedoru aretirali tri novinarje iz Slovenije. Med pridržanimi so novinarji komercialnih televizij Pop TV in Kanal A. Novinarji so v Bosni in Hercegovini preiskovali posojilo v vrednosti 450 tisoč evrov, ki ga je stranki SDS dala odvetnica Dijana Đuđić.

Pripadniki lokalne policije so v Prijedoru pridržali slovenske novinarje. Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images

Po poročanju 24ur.com je lokalna policija v Prijedoru pridržala novinarsko ekipo oddaj Svet in 24ur, tudi novinarja Miho Orešnika in Ireno Jovovo. Medtem ko so novinarji intervjuvali mimoidoče, je do njih pristopila lokalna policja in jih na podlagi suma terorizma odpeljala na zaslišanje. Dogodek je na Twitterju že potrdila odgovorna urednica oddaje 24ur Tjaša Slokar Kos.

Slovensko novinarsko ekipo, ki je v Prijedoru iskala Dijano Đuđić, pridržala lokalna policija https://t.co/BSD6ymOdwt (via @24ur_com) — Tjaša Slokar (@TjasaSlokar) January 10, 2018

Policisti novinarski ekipi odpeljali na zaslišanje

Kot poroča omenjeni portal, sta novinarski ekipi v BiH odšli po poteh zgodbe o 32-letni Dijani Đuđić, pri kateri je slovenska opozicijska stranka SDS pod vodstvom predsednika Janeza Janše najela 450 tisoč evrov posojila.

Novinarji so informacije o Đuđićevi zbirali na terenu in tudi na njenem domačem naslovu. Ko so spraševali mimoidoče, ali poznajo Đuđićevo, je do njih pristopila lokalna policija in jim dejala, naj gredo z njimi, sicer jih bodo odpeljali s silo. Po zaslišanju so policisti novinarje izpustili na prostost.

Slokar Kosova: Ravnanje policije je nenavadno

Kot je za Siol.net pojasnila odgovorna urednica oddaje 24ur Tjaša Slokar Kos, je ravnanje policije v omenjenem primeru nenavadno, saj novinarski ekipi s snemanjem na javnem mestu v Prijedorju nista motili nikogar, "razen verjetno koga, ki mu zgodba ni všeč".

"Čeprav so tudi po posredovanju tamkajšnjih novinarskih organizacij in naših novinarskih kolegov policisti postopek na koncu opravili korektno, je njihovo ravnanje nenavadno. Kot trdijo naši kolegi iz BiH, gre sicer za klasičen primer pritiska na novinarje," je še poudarila odgovorna urednica.

Odziv na dogodek so že napovedali v Društvu novinarjev BiH, pričakovati je tudi odziv slovenskih novinarskih organizacij.