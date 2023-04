V potovalki na postaji našel truplo ženske

Police in Malaysia say they are investigating the death of a woman whose decomposing body was discovered in a travel bag at an abandoned bus station.https://t.co/BYOOl0KPEp — CNN International (@cnni) April 16, 2023

Pretekli teden je mimoidoči na avtobusni postaji v Kulaiju v Maleziji našel potovalno torbo s truplom ženske v bližini stavbe državnega elektroenergetskega podjetja Tenaga Nasional Berhad, po navedbah CNN poroča državna tiskovna agencija Bernama.

Ženska utrpela poškodbe glave

Načelnik okrožne policije Kulai Tok Beng Yeow je povedal, da je truplo v visoki stopnji razkroja, kar otežuje identifikacijo.

Prva obdukcija, ki so jo opravili v bolnišnici Sultanah Aminah, je pokazala, da je truplo pripadalo ženski, starejši od 25 let. Utrpela je poškodbe glave in morda umrla pred približno dvema tednoma, še poroča CNN.

On Tuesday, a woman's decaying body was discovered inside a suitcase outside the Tenaga Nasional Berhad facility in Kulai, Johor, Malaysia.



A member of the public informed the police of the discovery, and officers were quickly summoned to the area tohttps://t.co/9JuekXxgjI pic.twitter.com/MvyWLT1egh — Pocket News (@pocketnewslive) April 15, 2023

Vodja okrožne policije je dejal, da preiskava še traja, in tamkajšnje prebivalce pozval, naj stopijo v stik z njimi, če imajo kakršnekoli informacije.