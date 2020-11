V policijski operaciji proti trgovini z otroki po Evropi več sto aretacij

V Evropi je v začetku oktobra potekala obsežna policijska operacija proti trgovini z otroki, v kateri so prijeli 388 ljudi, odkrili pa so tudi več kot 60 mladoletnih žrtev. Operacijo so usklajevali Europol, Portugalska, Španija in Velika Britanija, v njej pa je skupno sodelovalo 12 držav, tudi Slovenija.

Operacija je potekala med 5. in 11. oktobrom ter vključevala širok nabor nacionalnih agencij in služb, vključno s policijo, službami za nadzor priseljevanja in mej, prometno policijo, socialnimi službami in službami za zaščito otrok ter delovnimi inšpektorati, so danes sporočili iz evropskega policijskega urada Europol, piše STA.

388 aretacij

Pristojne oblasti so v okviru operacije izvedle 388 aretacij, prepoznale pa so še 19 dodatnih osumljencev in sprožile 40 novih preiskav. Skupno so odkrili 249 potencialnih žrtev trgovanja z ljudmi, od katerih je najmanj 61 mladoletnih, pri 107 žrtvah jim starosti še ni uspelo določiti.

Sodelujoče države so se v iskanju žrtev in osumljencev osredotočile na mejne prehode in glavna prometna vozlišča. Glede na pojasnila Europola je pri tem vsaka država prilagodila svoje dejavnosti oblikam trgovine z otroki, ki v določeni državi prevladujejo.

Skupno je več kot 5.000 predstavnikov oblasti preverilo skoraj 60 tisoč ljudi, več kot 1.500 lokacij, skoraj 16 tisoč vozil in nekaj manj kot 40 tisoč dokumentov. Kot navaja Europol, so tarče trgovcev z ljudmi najbolj ranljive skupine, med katerimi so tudi otroci, ki jih prodajajo z namenom spolnega in delovnega izkoriščanja. Kriminalci jih tudi silijo v prosjačenje ali kazniva dejanja, kot je tihotapljenje nezakonitih dobrin.

Mladoletniki iz držav zunaj EU so pogosto tudi žrtve tihotapcev migrantov, ki sodelujejo z odraslimi, ki spremljajo otroke in se pretvarjajo, da so njihovi sorodniki ali uradni skrbniki. Znotraj EU so v trgovino z otroki najpogosteje vpleteni njihovi sorodniki. Kriminalne organizacije, povezane prek velikih omrežij klanov, delujejo v več državah in na osnovi kroženja selijo otroke, še navaja Europol. V operaciji so poleg omenjenih držav sodelovali še Ciper, Avstrija, Belgija, Hrvaška, Nemčija, Litva, Romunija in Nizozemska, še navaja STA.