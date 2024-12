V operaciji Europola aretirali skoraj 800 ljudi

Organi pregona iz 26 držav, tudi Slovenije, so v okviru obsežne operacije proti organiziranemu kriminalu sprožili 316 preiskav in aretirali 796 oseb, je danes sporočil evropski policijski urad Europol. Operacija je bila med drugim osredotočena na trgovino z ljudmi, prepovedanimi drogami in strelnim orožjem ter na tihotapljenje migrantov.

Skupne zmogljivosti 26 sodelujočih držav ter viri EU in njenih mednarodnih partnerjev so bili usmerjeni v številne kriminalne grožnje, vključno s trgovino z ljudmi, tihotapljenjem migrantov, trgovino s prepovedanimi drogami in strelnim orožjem ter v boj proti visoko tveganim kriminalnim mrežam.

V okviru preiskave, v kateri je sodelovalo 31.109 policistov, je bilo aretiranih 796 oseb. Organi pregona so prav tako sprožili 316 preiskav, zasegli 442 kosov orožja, pregledali več kot 516 tisoč oseb in 152 tisoč vozil.

Organi pregona so operacijo izvedli v okviru skupnih akcijskih dni jugovzhodne Evrope 2024 (JAD SEE) in v koordinacijskem centru v Sarajevu odločno ukrepali proti kriminalnim grožnjam v regiji, je še sporočil Europol.