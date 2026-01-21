Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
21. 1. 2026,
6.45

Osveženo pred

35 minut

poškodovani smrtne žrtve železniška nesreča Španija Barcelona

Sreda, 21. 1. 2026, 6.45

35 minut

V novi železniški nesreči v Španiji en mrtev in številni poškodovani #video

Avtorji:
St. M., STA

V novi železniški nesreči v Španiji je v torek zvečer blizu Barcelone umrl en človek, še najmanj 37 ljudi je bilo poškodovanih, od tega pet huje. Vlak je trčil v podporni zid, ki se je zrušil na progo, poročajo tuje tiskovne agencije. Nesreča sledi trčenju dveh vlakov na jugu Španije, v katerem je v nedeljo umrlo 42 ljudi.

Nesreča na odseku med krajema Gelida in Sant Sadurni, približno 40 kilometrov zahodno od Barcelone, se je zgodila po večdnevnem deževju na severovzhodu Španije, kar naj bi glede na predvidevanja pristojnih prispevalo tudi k zrušenju zidu na progo.

V nesreči je umrl en človek, pri čemer naj bi glede na nekatere navedbe šlo za strojevodjo. Še 37 ljudi je bilo poškodovanih, pet huje. Eden od potnikov je ostal ujet v vlaku, a so ga gasilci rešili.

Skoraj pol milijona potnikov brez prevoza

Pred tem se je v torek zaradi plazu iztiril še en vlak v železniškem omrežju na širšem območju Barcelone. Vlak je blizu mesta Blanes pri tem izgubil os, ki jo je zadela skala, poškodovanih pa ni bilo.

Pristojni so zaradi nesreč začasno ustavili vlake v okviru omrežja Rodalies in izvajajo varnostne preglede. Danes zjutraj naj bi brez prevozov ostalo okoli 400 tisoč potnikov.

Nesreči sledita hudemu trčenju dveh vlakov na jugu Španije v nedeljo. V najhujši železniški nesreči v državi v več kot desetih letih je umrlo 42 ljudi. Nekaj zadnjih vagonov vlaka na poti v Madrid se je pri mestu Adamuz v Andaluziji iztirilo in trčilo v nasproti vozeči vlak na sosednjih tirih.

