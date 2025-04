Izraelske sile so v novem napadu na mesto Gaza ubile najmanj 29 Palestincev, več kot 50 je ranjenih, 80 pa jih pogrešajo. Napadi in sistematično uničevanje se nadaljujejo tudi drugod po Gazi, poroča katarska televizija Al Jazeera.

V mestu Gaza je več izstrelkov zadelo štirinadstropno stavbo in okolico, kjer so postavljeni šotori za razseljene ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Masaker v polnem pomenu besede

Al Jazeera je citirala izjavo enega od preživelih v napadu: “Šlo je za masaker v polnem pomenu besede. Takšnega nisem videl niti slišal za kaj podobnega od začetka vojne. Večina žrtev so otroci in nemočni civilisti.”

Civilni ščit?

Izraelska vojska trdi, da je bil tarča napadov poveljnik islamističnega gibanja Hamas, ki naj bi bil odgovoren za načrtovanje in izvajanje terorističnih napadov v tem delu Gaze. Kot je dodala, je "sprejela številne ukrepe, da bi omejila škodo za civiliste".

Kdo je član Hamasa?

Pri tem izraelska vojska ni navedla identitete člana Hamasa, islamistično gibanje pa je ponovno obtožila, da civiliste uporablja kot živi ščit.

Hamas je današnji napad obsodil kot "eno najhujših genocidnih dejanj", poroča AFP.

Napadali tudi ponoči

Al Jazeera poroča še o nizu nočnih napadov, med katerimi je izraelska vojska ciljala tudi območje Al Mavasija, ki ga je Izrael sam opredelil kot varno območje za civiliste.

Še naprej si prizadevajo za obnovitev dogovora o prekinitvi ognja

V ozadju napadov potekajo prizadevanja za obnovitev prekinitve ognja, od katere je Izrael 18. marca odstopil. Član politbiroja v Gazi vladajočega gibanja Hamas Hosam Badran je v torek za AFP dejal, da komunikacija s posredniki poteka, a da trenutno ni novih predlogov.

Badran je ob tem dejal, da je Hamas "odprt za vse ideje, ki bi vodile k prekinitvi ognja in zaustavitvi genocida nad palestinskim ljudstvom".

Izraelska agresija v Gazi, ki se je začela kot odziv na vdor palestinskih borcev na jugu Izraela in zajetje talcev 7. oktobra 2023, je po zadnjih podatkih terjala najmanj 50.810 življenj, v napadih in sistematičnem uničevanju infrastrukture pa so bile razdejane bolnišnice, šole in druge javne institucije.